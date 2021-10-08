Akif Beki: Ayrıcalıklı statüden sadece AK Partililerin kopamadığını zanneden de yanılıyor; ayrılmak, bırakmak bir onlara mı zor geliyor?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, TÜGVA'nın AKP döneminde Büyükada iskelesinin üst katını çok ucuz fiyata kiraladığını belirterek, "İmamoğlu yönetimi, şimdi TÜGVA’yı buradan çıkarmak istiyor. Sözleşmeyi ihlal ederek daha pahalıya başkalarına kiraladıkları gerekçesiyle. Tahliyeyi durdurmak için mahkemeye başvurmuşlar, TÜGVA’ya hak verilmemiş, talebi reddedilmiş.

Fakat tahliyeyi sağlamaya giden zabıta, karşısında polisi bulmasın mı! İktidara yardımcı bir gazete, dün “Eşkıya şehre indi” manşetiyle vaveyla koparıyordu." diye yazdı.

TÜGVA'nın orada kalıp kalmayacağının siyaset ve seçimin değil, hukukun konusu olduğuna işaret eden Beki, "Mevzuyu AK Parti ile CHP, hükümetle belediye yönetimi arasındaki bir siyasi anlaşmazlığa ve bilek güreşine çevirmek yanlış. Bundan TÜGVA da zarar görür.

İktidarın kendi taraftarlarına imtiyaz dağıttığı, kamu imkanlarını eşit, adil kullanmadığı algısını pekiştirmez mi hem!

Ve ayrıcalıklı statüden, sadece AK Partililerin kopamadığını zanneden de yanılıyor. Ayrılmak, bırakmak bir onlara mı zor geliyor?" ifadelerini kullandı.

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