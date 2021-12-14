Akif Beki: Ana muhalefetin bir sloganı, hain ağzı gibi sunulmuş ve dış güçlere mal edilmiş, bu bir kara propaganda yöntemi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geliyor gelmekte olan" sloganının TRT 1'deki 'Teşkilat' dizisinde bir teröriste söyletildiğini belirterek, "Sloganı kullanan karakter, kamuoyunda hayırsever iş adamı diye biliniyormuş. Ama gerçek yüzü başkaymış. Dış güçlerin uzantısı bir hain olarak gösteriliyormuş.

Böylece ana muhalefetin bir sloganı, hain ağzı gibi sunulmuş ve dış güçlere mal edilmiş oluyor. Mesaj açık... Bu bir kara propaganda yöntemi" diye yazdı.

Yalan, iftira ve karalamayla demokrasinin altının oyulduğuna işaret eden Beki, "Dinin nasları bu konuda ne der? Kamu kaynaklarıyla millete algı operasyonu çekmek helal midir, haram mı? Ahlaken meşru mudur, değil mi? Demokratik midir, antidemokratik mi?

Hepsini koysunlar bir kenara, sadece şunu düşünsünler:

Bu yöntemin ilk sahiplerine, eski kullananlarına ne hayrı oldu ki üçüncü sınıf taklitçilerine olsun? Asıl mucitleri, ağababaları, dik alasını yapanlar nerede şimdi? Millete, memlekete ödettiği bedel yetmedi mi?" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz aylarda izleyici ile buluşan 'Teşkilat' dizisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde sıkça kullandığı "Geliyor gelmekte olan" sloganı dizide kamuoyunun hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığı ancak perde arkasında uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi olan Yıldırım karakterine söyletildi." />