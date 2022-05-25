Akif Beki: "Alevi olması Kılıçdaroğlu'na karşı kullanılmaz" denemiyorsa, AK Parti'nin oturup düşünmesi gerekmez mi?

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmişte "mezhepçilik" karşıtı sözlerini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu ve Alevilik" tartışmaları hakkında, "İktidarın, mezhep ayrımcılığını kaşımasından, önyargıları körüklemesinden çekinildiği bir gerçek. Endişeler, ne yazık ki yersiz de değil" dedi.

Beki, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"‘Alevi olması, Kılıçdaroğlu’na karşı kullanılmaz, ne münasebet, iktidar mezhepçiliği reddeder’ denemiyorsa; AK Parti’nin oturup düşünmesi gerekmez mi?

Siyasi çıkar için mezhep kavgası çıkaracağından, toplumu din istismarıyla kutuplaştıracağından, seçim kazanmak uğruna halkı biz-onlar diye böleceğinden endişe duyulması, muhalefetten önce AK Parti’yi rahatsız etmeli.

Aksi, toplumu kutuplaştırmama vaat ve iddiaları açısından iktidarın kendini inkarı olur."