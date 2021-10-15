Akif Beki: AKP, başkanlarını istifaya zorlarken, kayyum atarken, CHP'li başkanları hizmet yarışına sokmazken demokratik siyaset kıskançlığından kriz geçirmiyor artık

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, AKP döneminde Büyükada iskelesinin üst katını "ayrıcalıklı bir fiyattan" TÜGVA'ya kiraladığını, İBB'nin benzer kiralamalar yaptığını belirterek, "Hatta TÜGVA yöneticilerinin belediyeden maaş filan aldığı ortaya çıkmış.

İşte bunun üzerine İmamoğlu şöyle dedi: “Düşünebiliyor musunuz; 16 milyonluk bir kentte 1 milyon 200 bin üniversite gencinin olduğu bir şehirde, İBB’nin yurt yatak sayısı sıfırdı. Bunun sebebi ne? İşte o bahsettiğiniz isimde olan vakıflara ve derneklere imkan sağlanıyordu. Artık böyle bir kapısı yok İBB’nin. Büyükşehir Belediyesi’nin kendi yurtları var, açmaya devam edecek.”

Peşinden de şunu ekledi: “Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil, kurumlarımızı güçlendireceğiz. İBB’yi güçlendireceğiz.”

Cevap, Bilal Erdoğan’dan geldi. Ne dese beğenirsiniz: “TÜGVA ile uğraşıyorlar, neden biliyor musunuz?...Kıskanıyorlar değil mi? O zaman daha da başarılı olun. Onlar da kıskançlıktan çatlasın.”" diye yazdı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti içi hizip oyunlarıyla düşürüldüğünü belirten Beki, "Kendi belediye başkanlarını istifaya zorlarken, HDP’lilerin yerine kayyum atarken, CHP’li başkanları hizmet yarışına sokmazken demokratik siyaset kıskançlığından kriz geçirmiyor artık.

Antidemokratik müdahalelere, siyaseti mühendislik projeleriyle dizayn girişimlerine, vesayetçi dayatmayalara alerjinin tetiklediği o nöbetleri atlattı AK Parti. Şimdi rahat. Başkalarının da atlatmasına yardımcı olmak için, kendini kıskançlıkla mücadeleye bile adadı.

Güçlü Türkiye’nin şahlanışlarını çekemeyen Hans’la George’u tedaviye uğraşan AK Parti ailesi, hasedinden krize giren İmamoğlu’nun mu yardımına koşmayacaktı!" ifadelerini kullandı.

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