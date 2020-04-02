T24 LogoT24 Logo
Medya

Akif Beki: AK Parti'nin 25 yıl boyunca yararlandığı bağış toplama yetkisi, yönetimler muhalefete geçince çok görüldü birden

02 Nisan 2020 07:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanlığı'nın Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine getirdiği bağış toplama yasağını eleştirdiği yazısında, "AK Parti siyasi çizgisindeyken 25 yıl boyunca yararlandıkları bağış toplama yetkisi, yönetimleri muhalefete geçince Ankara ve İstanbul belediyelerine çok görüldü birden." ifadelerini kullandı.

Akif Beki, bağış yasağının siyaseten yanlış bir müdahale olduğunu savunarak, "Çünkü millet görür bu zorlamayı, ters teper. İstanbul seçimlerinin iptalinde teptiği gibi." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

Akif Bekiyardım kampanyasıiçişleri bakanlığıankaraistanbulbelediye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24