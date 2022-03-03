Akif Beki: AB ve ABD’den beklentimiz yaptırımlarla Rusya’nın ümüğünü sıkmaları ama iyi polis rolü de kendimize düşüyor!

Karar yazarı Akif Beki, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumu ve iktidarın söylemlerini, "B ve ABD’den bekleAntimiz, çıkarlarından fedakarlıkla kötü polisi oynamaları. Yaptırımlarla Rusya’nın ümüğünü sıkmaları. Daha fazlasını da yapmaları için bastırıyoruz. Ama bir de iyi polis lazım, o rol de kendimize düşüyor" sözleriyle eleştirdi.

Beki, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Batı, savaşta zorunlu taraf ama biz taraf olmak zorunda değiliz. Çıkarlarımızı düşünmek, dengeleri de gözetmek zorundayız.

Çavuşoğlu ve Kalın, pek ince ayarlı bu denge politikamızı şöyle özetliyor:

Ukrayna’yı destekliyoruz, Rusya’yı kınıyor ve diyalogu kesmiyoruz, Batılı müttefiklerimizle de iletişimde kalıyoruz.

Hiçbirinden vazgeçmiyoruz. Ne taraf olabiliyor ne tarafsız kalabiliyoruz demek.

Böylece...

Dediğimizle yaptığımız birbirini tuttuğu gibi, bir dediğimiz de öbürünü tutmuş oluyor.

Rusya’yı küstürmeme, kızdırmama hassasiyetinin adıysa denge siyaseti. Politikasızlık değil.

Bu arada kendimizi kandırmıyor, gerçekçi bir dış politika izliyoruz.

Aradığımız gerekçeye ulaşılamıyor sanılmasın, bulduk ve her seferinde birini sırayla öne sürüyoruz.

Dirayetsiz Batı’ya da ilkesel ve dirayetli duruş nasıl olur, gösteriyoruz. Tarihe de böyle geçsin. Müttefiklerimiz, buyursun not alsınlar.

Öyle mi?"





