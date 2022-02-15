Akif Beki: 28 Şubat zamanlaması tesadüf gibi mi görünüyor; demokrasi bayrağını düştüğü yerden kaldırma mesajı vermek istedikleri aşikar!

Karar yazarı Akif Beki, 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesinin ardından Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni açıklamak için 28 Şubat tarihinin tesadüfen seçilmediğini savunurken, "Demokrasi bayrağını düştüğü yerden kaldırma mesajı vermek istedikleri aşikar" dedi.

Beki, yazısında

"Düşünün ki 6 lider kafa kafaya verecek. Masada Refahyol’un iki kanadının da siyasi varisleri oturacak. Saadet lideri Karamollaoğlu da orada olacak; dönemin İçişleri Bakanı, bugünün İYİ Parti lideri Akşener de. Fakat 28 Şubat’ın neye denk geldiği o an için gözlerinden kaçacak, mümkün mü! 28 Şubat müdahalesine direnişin siyasi kahramanları, onlarla da sınırlı değil.

O mağduriyetin iktidara taşıdığı AK Parti’den kopmuşlardı, Gelecek ile DEVA partileri de aynı hassasiyeti temsil ediyor. Karamollaoğlu’yla Akşener’den kaçmaz da Davutoğlu’yla Babacan’dan mı kaçacak!

CHP, 28 Şubat’ta vesayete, yasaklara, ayrımcılıklara karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren cephede yer almıyordu. Statükonun partisiydi, karşı taraftaydı.

Köprünün altından çok sular aktı. Ne AK Parti, eski AK Parti ne de CHP, eski CHP artık. Bu değişimi vurgulamak için daha manidar bir gün herhalde seçilemezdi.

'Keyfi ve kuralsız' dedikleri sistemi nasıl değiştireceklerini; yerine nasıl bir sistem önerdiklerini bir 28 Şubat günü millete açıklayacaklar. Zamanlama tesadüf gibi mi görünüyor! Yani Kılıçdaroğlu da 28 Şubat’ı milat seçmenin, kendi başına güçlü bir mesaj içereceğini düşünmemiş olamaz. Hukukun üstünlüğüne ve kurallı yönetime dayalı çoğulcu demokrasiyi inşa sürecinin miladı diye kayıtlara geçecek.

AK Parti’ye iktidar kapılarını açan demokratikleşme bayrağını, bütün vaatleriyle muhalefet devralacak... Tarihi düzeltmek için değilse niye 6’lı mutabakatı, 28 Şubat’ta milletle paylaşsınlar! En yakın, herkesin takvimine en uygun tarih diye o günün gündeme geldiği söyleniyor. O kadar da değildir, altında bir siyasi sembolizm bilinci yatmıyor olamaz. Demokrasi bayrağını düştüğü yerden kaldırma mesajı vermek istedikleri aşikar."