-Akide şekeri çikolataya yenildi DENİZLİ (A.A) - 20.08.2011 - Denizli Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı Abdurrahman Demirdak, çikolata reklamlarının daha fazla olması ve tüketicilerin alışkanlıklarının yön değiştirmesiyle, Ramazan Bayramda şeker yerine çikolatanın daha çok tercih edildiğini belirterek, ''akide'' şekeri gibi yerel lezzetlerin üretilmez hale geldiğini söyledi. Demirdak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden her il ve ilçede lokumcunun ve şekercilerin, bunların yerel ustalarının olduğunu, fakat gelişen teknolojiyle birlikte her şeyin hazıra döndüğünü belirterek, ''Akide şekeri'' gibi ürünlerin, yereldeki lezzet ve tatlarının ortadan kaybolduğunu söyledi. Denizli'de eskiden 60 adet lokum ve şeker üreticisi bulunduğunu, şimdilerdeyse bir elin parmaklarını geçmediğini söyleyen Demirdak, ayakta kalanların çoğunun da fason şekerleme ürettiklerini söyledi. Demirdak, şöyle konuştu: ''Çünkü, şeker üreticileri yok denilecek kadar azalınca, akide şekeri üretilmez hale geldi. Bu değişikliği, teknolojiye bağlı olarak gelenekselliğimizin yön değiştirmesi ve yerel lezzetlerin yok olması olarak kabul etmemiz gerekiyor. Ancak hijyen açısından her kağıtlı şekerin de sağlıklı olmadığını tüketicilerimiz çok iyi bilmelidirler. Türkiye'de merdiven altı tabir edilen üretimler, sağlıksız koşullarda yapılıyor. Tatlı, lokum ve özellikle şeker alırken, üretilen yeri, ustalığı belli olan iş yerlerinden alışveriş yapılması gerekmektedir.'' Şekerlerde gıda boyası kullanıldığını, aslında bunun yerine meyve özü kullanılması gerektiğinin altını çizen Demirdak, ''Eskiden akide şekerlerimiz meyve özüyle yapıyordu. Maalesef günümüz bu gıda boyalarıyla ortadan kalktı'' dedi. Çikolata firmalarının reklamlarının daha fazla olması ve alışkanlıkların yön değiştirmesiyle şeker bayramının yerini çikolata bayramına bıraktığını savunan Demirdak, şöyle devam etti: ''Çikolata firmalarının reklamlarının daha fazla olması, çikolata üreticilerinin çoğalmasından kaynaklanıyor. Ancak çikolatada da kalitesiz ve merdiven altı üretime dikkat etmek lazım. Akide şekeri ve lokum bizim yerel lezzetlerimizdir, bunların unutulmaması ve dünyaya tanıtılması gerekli.''