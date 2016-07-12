Akıbeti 48 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için 'sessiz' eylem

HDP üyeleri, 27 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Kütler için Cihangir'de sessiz oturma eylemi yaptı.

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberine göre, Firuzağa Camii önünde bir araya gelen HDP'liler “Hurşit Kütler nerede” yazılı pankart ve dövizler açtı, sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süre eylem, sessiz şekilde sona erdi.

Eylemin ardından ETHA'ya konuşan HDP üyesi Füsun Çeliker, Külter'in akıbetinin sorulmaya devam edilmesi ve unutulmasını önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Her kurum ve kişinin Külter için bir şeyler yapması gerektiğini ifade eden Çeliker, “Ne kadar çok kişi sorarsa Hurşit Külter'i cevap alma olasılığımız o kadar çoğalmış olur” dedi.

Kürt illerinde kimin ne görevde olduğunun bile belli olmadığını ifade eden Çeliker, halkın teslim alınmak istendiğini söyledi. Çeliker, daha fazla kayıp olmaması için Hurşit Külter'i sormaya devam edeceklerini belirtti.