Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

İSTANBUL / DHA

Akhisarspor\'un ilk kez mücadele edeceği UEFA UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Temsilcimiz, İspanya\'nın Sevilla, Rusya\'nın Krasnodar ve Belçika\'nın Standard Liege takımlarıyla gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Teknik direktör Safet Susic\'in belirlediği listede şu isimler yer aldı;

\"Milan Lukac, Halil Yeral, Fatih Öztürk, Avdija Vrsajevic, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany Nounkeu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Bilal Kısa, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Eray Ataseven, Güray Vural, Onur Ayık, Onurcan Güler, Abdoulwhaid Sissoko, Filipe Josue, Elvis Manu, Adrien Regattin, Antonio Serginho, Yevhen Seleznyov\"