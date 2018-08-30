Akhisarspor'un tarihi günü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası\'nı geçen sezon müzesine götürüp bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa arenasında boy gösterme hakkını elde eden Akhisarspor\'un UEFA Avrupa Ligi\'ndeki rakipleri yarın belli olacak.

Akigo\'nun kupa şampiyonu olarak direkt katılacağı Avrupa Ligi\'nde grup aşamasının kura çekimi saat 14.00\'te Monaco\'da yapılacak. Organizasyona 4. torbadan girecek Akigo\'nun muhtemel rakipleri arasında İngiltere\'den Chelsea, Arsenal, İtalya\'dan Milan, Lazio, İspanya\'dan Villareal, Real Betis, Almanya\'dan Leverkusen, Eintracht Frankfurt gibi dev takımlar var.

UEFA Avrupa Ligi\'nde takımlar 4\'er takımlı 12 gruba ayrılacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı elde eden ekipler isimlerini son 32\'ye yazdırırken 3 ve 4. sıraları elde edenler elenecek. Çift maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak son 32 turunda UEFA\'da yoluna devam eden 24 takıma Şampiyonlar Ligi\'nden elenecek 8 ekip de eklenecek. Avrupa Ligi\'nde grup aşaması 20 Eylül\'deki ilk maçlarla başlayıp 13 Aralık\'ta son bulacak. Avrupa devlerini Akhisar\'da konuk edecek temsilcimiz tur atlamayı başarırsa 14-21 Şubat 2019 tarihlerinde son 32 turu maçlarına çıkacak.

KASASI DOLACAK

AKHİSARSPOR, UEFA Avrupa Ligi\'nde gruplara katılım payı olarak 2.6 milyon Euro ödül alacak. UEFA, gruplarda takımlara her galibiyet için 360 bin, her beraberlik için ise 120 bin Euro performans primi dağıtacak. Grubunu lider olarak bitirip son 32\'ye çıkan takım 600 bin, ikinci olan takım ise 300 bin Euro daha kazanacak. Son 32\'ye kalan takımlara ayrıca 500 bin Euro ödül dağıtılıyor. Yıllardır yolunu gözlediği 12 bin 139 seyirci kapasiteli Spor Toto Akhisar Stadyumu\'na geçen sezon devre arasında kavuşan Akigo, Avrupalı devleri ilk kez ağırlayacağı UEFA maçlarında tribün hasılatı, lisanslı ürün satışı ve yayın gelirlerinden de kasasını doldurmayı bekliyor.