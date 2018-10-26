Akhisarspor'un tadı kaçtı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de geçen hafta Kasımpaşa\'ya deplasmanda 5-0 yenilen, UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda ise 3\'üncü maçında İspanya\'da Sevilla\'ya 6-0 kaybeden Akhisarspor\'da moraller altüst oldu.

İki maçta kalesinde toplam 11 gol gören yeşil-siyahlılar taraftarını kahrederken, pazartesi günü Göztepe ile oynanacak Ege derbisi öncesi kötü sinyaller verdi. Avrupa arenasında ise Krasnodar ve Standard Liege\'in ardından Sevilla deplasmanından da eli boş dönen temsilcimiz umutlarını tüketti. Grubunda 3\'te 0 çeken Akhisaspor\'da teknik direktör Cihat Arslan geldiği günden bu yana galibiyetle tanışamadı. Süper Lig\'de Alanyaspor\'a 2-1, Trabzonspor\'a 3-1 ve Kasımpaşa\'ya 5-0 mağlup olan Arslan yönetimindeki Akhisarspor, Avrupa Ligi\'nde ise Standard Liege ve Sevilla maçlarında puan alamadı.

Hem Süper Lig\'de, hem de Avrupa Ligi\'nde sonuncu sırada yer alan Akhisarspor\'da Cihat Arslan Sevilla maçının çok acı şekilde bittiğini dile getirdi. Bireysel hatalarla farklı mağlup olduklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, \"Bu bizim için üzüntü verici değil, acı verici oldu. Hata ve penaltıyla maçın başında 2-0 geriye düştük. Ardından yine bireysel hatalarla goller yedik\" dedi. Bu acılardan gereken dersleri çıkaracaklarını söyleyen Arslan, \"Sevilla bu kupayı daha önce 5 kez müzesine götürdü. Çok değerli bir ekip. Sorunlarımızla mutlaka yüzleşmeliyiz. Futbol adına sahada bir şeyler yapmalıydık. Kaçırdığımız fırsatlar da oldu. En azından bizim açımızdan daha olumlu bir müsabaka olabilirdi. UEFA Avrupa Ligi bizim için bir prestij. Artık Süper Lig\'de ayağa kalkmak zorundayız. Göztepe ile pazartesi günü kritik bir maça çıkacağız. Acilen toparlanmamız gerekiyor\" yorumunu yaptı.

