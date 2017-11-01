Akhisarspor'un planı hazır

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - SÜPER Lig\'in 11\'inci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor\'da Teknik Direktör Okan Buruk, forvet oyuncularına özel çalışmalar yaptırıyor.

Tesisleri bakımda olduğu için Akhisar İlçe Stadı\'nda hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda Okan Buruk, özelikle kanat organizasyonlarına önem veriyor. Hücum hattında görev alan oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Buruk, öğrencilerinden yakaladıkları fırsatları değerlendirmelerini istedi. Gol yollarında cömert davranma lükslerinin olmadığını ifade eden genç teknik adam, savunma oyuncularına da tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini belirtti. Maç öncesi bilet fiyatları misafir seyirci 10, maraton 11, kapalı 15 ve VIP tribün 20 TL olarak belirlendi.