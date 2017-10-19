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Spor

Akhisarspor'un konuğu Gençlerbirliği

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de üst üste Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u da 6-1 yenerek büyük sükse yapan Teleset Mobilya Akhisarspor'da gözler Gençlerbirliği karşılaşmasına çevrildi

19 Ekim 2017 15:05

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de üst üste Fenerbahçe\'yi 1-0, Trabzonspor\'u da 6-1 yenerek büyük sükse yapan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da gözler Gençlerbirliği karşılaşmasına çevrildi.
Teknik Direktör Okan Buruk cumartesi günü iç sahada oynayacakları karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak seriyi sürdüreceklerini söyledi. Başkent temsilcisinin geçen hafta Beşiktaş\'ı 2-1 mağlup ettiğine dikkat çeken Buruk, \"Rakibimiz oldukça moralli gelecek. Biz Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını unuttuk, önümüze bakıyoruz. Rehavete kapılmadan kazandığımız özgüvenle sahaya çıkacağız. Taraftarımızın desteği ile yine galip geleceğiz\" dedi. 


 

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