Akhisarspor'un konuğu Gençlerbirliği

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de üst üste Fenerbahçe\'yi 1-0, Trabzonspor\'u da 6-1 yenerek büyük sükse yapan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da gözler Gençlerbirliği karşılaşmasına çevrildi.

Teknik Direktör Okan Buruk cumartesi günü iç sahada oynayacakları karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak seriyi sürdüreceklerini söyledi. Başkent temsilcisinin geçen hafta Beşiktaş\'ı 2-1 mağlup ettiğine dikkat çeken Buruk, \"Rakibimiz oldukça moralli gelecek. Biz Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını unuttuk, önümüze bakıyoruz. Rehavete kapılmadan kazandığımız özgüvenle sahaya çıkacağız. Taraftarımızın desteği ile yine galip geleceğiz\" dedi.



