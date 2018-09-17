Akhisarspor'un acelesi var

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de geçen sezon ilk kez Türkiye Kupası\'nı, bu sezon başında ise Süper Kupa\'yı kazandıktan sonra en kötü sezon başlangıcını yapan Akhisarspor, teknik direktör Saffet Susic\'le yollarını erken ayırırken, lig ve Avrupa\'daki yoğun fikstürü nedeniyle elini çabuk tutacak. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'ndaki ilk maçta Krasnodar\'ı ağırlayacak Akhisar, pazar günü de Süper Lig\'de lider Galatasaray\'ı konuk edecek. Ligde 5 maçta ilk kez galibiyetsiz 2 puanla son sırada kalan Akigo, Susic\'in görevine son verirken, tarihindeki en erken teknik direktör değişikliğini de yaptı.

Bu sezon ilk kez 3 kulvarda birden mücadele edecekleri için Süper Lig\'deki 7 sezonun en iyi, en alternatifli kadrosunu oluşturduklarını söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, \"Koca bir yaz dönemi geçti, sezonun 5 haftası geride kaldı ama kadro tercihleri yanlıştı. Şu an hiç isim değerlendirmedik. Teknik direktörümüzü belirleyip çıkışa geçeriz. Bu kadronun yeri ligin son sırası değil\" dedi.

Kulüpte görev yapan eski teknik direktörler için de açık kapı bırakan Eryüksel, perşembe gününe kadar teknik direktör belli olmadığı takdirde Krasnodar maçına altyapı antrenörleriyle çıkabileceklerini de ifade etti.

HAMZAOĞLU VE ÜZÜLMEZ GÜNDEMDE

AKHİSARSPOR\'da daha önce kulüpte çalışan eski teknik direktörlere kapıyı kapatan yönetimin kötü gidişin ardından Hamza Hamzaoğlu\'nu gündeme aldığı iddia edildi. Akigo\'yu Süper Lig\'e çıkaran isim olan, ardından Galatasaray\'la şampiyonluk yaşayan Hamzaoğlu, son olarak Antalyaspor\'u çalıştırdı. İsmi yaz döneminde de Okan Buruk\'la yolların ayrılmasından sonra geçen takımın eski çalıştırıcılarından Cihat Arslan, halen Adanaspor\'da görev yapıyor. Yönetimin geçen sezon Çaykur Rizespor\'u Süper Lig\'e taşıdıktan sonra geçtiğimiz günlerde ayrılan İbrahim Üzülmez alternatifini de değerlendirdiği öğrenildi.