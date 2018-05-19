Akhisarspor'dan müthiş son

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de bu sezon sıkıntılı aylar geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, sezonun finalini ise müthiş yaptı.

Sezonun son haftalarında yarı finalde Galatasaray, finalde Fenerbahçe\'yi geçerek tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazanıp UEFA Avrupa Ligi\'ne katılma hakkı elde eden Akhisarspor, ligi ise üst üste 2 galibiyetle bitirdi. Ligde 8 hafta kazanamayınca düşme korkusu yaşayan yeşil-siyahlılar, Kayserispor galibiyetinin ardından sezonu evinde Osmanlıspor\'u 2-1 yenerek kapattı. Ligde 42 puan toplayan Akhisar, sezonun ilk yarısını 19, ikinci yarısını ise 23 puanla geçmiş oldu.

Sezon finalini yüzlerinin akıyla yaptıklarını söyleyen teknik direktör Okan Buruk, \"Son bir ay içerisinde çok zorlu lig ve kupa maçları oynadık. Yüzümüzün akıyla sona ulaştık. Fenerbahçe\'yi ligde 2 kez yendik, kupa finalinde de yenerek Akhisarspor tarihine geçtik\" dedi.

Sözleşmesi biten Okan Buruk, yönetimin yeni sezonda da yola kendisiyle devam etme açıklaması üzerine ise, \"Başkanımız bu konuda olumlu görüş bildirdi. Oturup konuşulacak. Ben de devam etmek isterim. Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edeceğiz. Lig ve kupanın yanı sıra ilk kez Avrupa\'da olacağız. Daha geniş bir kadro oluşturulmalı. İlk olarak iç transferi bitirip nokta dış transferler yapmalıyız\" diye konuştu.

İlk maça niyet, son maça kısmet

Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk\'un Sivasspor\'la oynanan sezonun ilk maçında 11\'de sahaya sürmek istediği genç orta saha oyuncusu Hasan Ali Adıgüzel, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından son hafta sahaya çıkabildi. Sivas maçından önce antrenmanda çapraz bağları kopan ve aylarca tedavi süreci devam eden Hasan Ali, Osmanlıspor\'a karşı oynanan son sınava 11\'de çıkıp takımını öne geçiren müthiş bir gol attı. Hasan Ali\'nin sakatlığına çok üzülen ve Sivasspor galibiyetini genç futbolcuya armağan eden Okan Buruk, Osmanlı randevusundan sonra, \"Galibiyetten çok Hasan Ali\'nin 11\'de forma giyerek iyi bir performans göstermesine, gol atmasına sevindim\" dedi.

