Akhisarspor'dan gol yağmuru

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de bu sezon müthiş bir performans sergileyerek üçüncü sıraya yerleşen Teleset Mobilya Akhisarspor, ligdeki gol yağmurunu kupada da sürdürdü.

Ligde son iki maçta Trabzonspor\'a 6, Gençlerbirliği\'ne 3 gol atan Akhisar, Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur mücadelesinde de 3\'üncü Lig temsilcisi Anagold 24Erzincanspor\'u 6-0\'la geçerek adını son 32 takım arasına yazdırdı. Son 3 resmi maçta 15 kez ağları sarsan yeşil-siyahlılarda kupada şans bulan yedek oyuncuların performansı da sınıfı geçti.

Akhisar\'da ligde yedek kalan Romanyalı forvet Hora, maçta 3, Muğdat ise 2 gol birden attı. Sezon başında Denizlispor\'dan transfer edilen Alperen, ilk kez bir maçta Akhisar forması giyerek ağları sarstı. Akhisarspor\'da yalnız ligde 2 maçta şans bulabilen Hollandalı Emnes, kupada da suskun kaldı. Kupada moral depolayan yeşil-siyahlı ekip, ligde cumartesi günü yarıştaki en önemli rakiplerinden Medipol Başakşehir\'e konuk olacak.