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Spor

Akhisarspor'da yaprak dökümü

AKHİSAR, (DHA) Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp tarihi bir ilki başaran Akhisarspor'da kadroda ki yaprak dökümü sürüyor

13 Haziran 2018 15:03

AKHİSAR, (DHA)

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazanıp tarihi bir ilki başaran Akhisarspor\'da kadroda ki yaprak dökümü sürüyor. 
Daha önce devre arasında kadro dışı bırakılan Emnes ve ikinci yarıda kiralanan Bia\'nın ayrıldığı, sözleşmeleri biten Soner Aydoğdu\'nun Başakşehir, Muğdat Çelik\'in ise Galatasaray\'la anlaştığı yeşil-siyahlılarda Serginho, ailevi sebeplerden ötürü Brezilya\'da oynamak istediğini bildirdi. 
Mukavelesi biten Olcan Adın da dün resmen yeşil-siyahlı kulübe veda etti. İç transferde Onur Ayık ve Aykut\'la da henüz anlaşamayan, yalnız Barbosa ile sözleşme yenileyen Akhisarspor\'da takıma tarihi bir kupa kazandıran teknik direktör Okan Buruk\'un kalıp kalmayacağı da henüz netleşmedi. Akhisar\'ın önerdiği yıllık ücretle Buruk arasında uçurum olduğu, iplerin kopma noktasına geldiği belirtiliyor.
 

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