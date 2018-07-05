T24 LogoT24 Logo
Spor

Akhisarspor'da Vrsajevic imzayı attı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de dış transferde Kayserispor'dan Güray Vural ve Gençlerbirliği'nden Hollandalı Elvis Manu'yu 3'er yıllığına renklerine bağlayan Akhisarspor, anlaşmaya vardığı Osmanlıspor'dan sağ bek Avdija Vrsajevic'e d

05 Temmuz 2018 01:18

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de dış transferde Kayserispor\'dan Güray Vural ve Gençlerbirliği\'nden Hollandalı Elvis Manu\'yu 3\'er yıllığına renklerine bağlayan Akhisarspor, anlaşmaya vardığı Osmanlıspor\'dan sağ bek Avdija Vrsajevic\'e de sözleşme imzalattı. 32 yaşındaki Boşnak oyuncu 2 yıllığına Akhisarlı oldu.
Ülkesinde Zeljeznicar takımında profesyonel olan Vrsajevic, Slovakya\'da Tatran Presov, Hırvatistan\'da da Hajduk Split\'te oynadı. Tecrübeli sağ bek, son 3 sezondur Süper Lig\'de Osmanlıspor forması giyiyordu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR DHA SPOR Toto Süper LigKayserispor Güray VuralGençlerbirliği Hollandalı Elvis ManuAkhisarsporOsmanlısporAvdija VrsajevicBoşnakAkhisarlıZeljeznicarVrsajevic Slovakya Tatran Presov HırvatistanHajduk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24