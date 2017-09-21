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Spor

Akhisarspor'da tarife değişmeyecek

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - Süper Lig'de geçen hafta evinde Karabükspor'u 2-1 yenip çıkışa geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçına iddialı hazırlanıyor

21 Eylül 2017 18:11

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - Süper Lig\'de geçen hafta evinde Karabükspor\'u 2-1 yenip çıkışa geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Sıralamada 10 puanla 6\'ncı basamakta yer alan yeşil-siyahlılar geçen sezon rakibiyle oynadığı 2 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı. Sezonun ilk yarısında evinde Konyaspor\'u tek golle geçen Akigolar, deplasmanda ise 3-0 gibi flaş bir skorla galip geldi. 

Rakibini bir kez daha yenmenin planlarını yapan Akhisarspor\'un teknik direktörü Okan Buruk çıkışın süreceğini söyledi. Konyaspor\'un alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğini hatırlatan genç teknik adam, \"Kolay müsabaka olmayacak ancak istediğimiz alacağız\" diye konuştu. Ege temsilcisinde sakat ya da eksik futbolcu bulunmazken, Okan Buruk Karabükspor karşılaşmasının onbirinde değişiklik yapmaması bekleniyor.

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