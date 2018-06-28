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Spor

Akhisarspor'da Susic mesaiye hazırlanıyor

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Saffet Susic, hafta sonu ilçeye gelerek yeni sezonun başlangıcını yapacak

28 Haziran 2018 15:35

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor\'da teknik direktörlük görevine getirilen Saffet Susic, hafta sonu ilçeye gelerek yeni sezonun başlangıcını yapacak. 
Süper Lig\'de Fenerbahçe\'nin çalıştırıcısı Phillip Cocu\'yla birlikte iki yabancı teknik adamdan biri olan Susic için resmi imza töreni yapılacağı, ardından Akhisarspor\'da pazar günü ilk idmanını gerçekleştireceği kaydedildi. Transfer çalışmalarını da hızlandıracak yeşil-siyahlılarda en kısa zamanda somut adımların atılacağı vurgulandı. 
Öte yandan başkan Hüseyin Eryüksel, sosyal medyada Erkan Zengin\'le anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı. Erkan Zengin önceki gün İsveç\'in Hammarby takımıyla sözleşmesini feshetmişti.

(FOTOĞRAFLI)
 

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