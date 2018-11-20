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Spor

Akhisarspor'da Serginho sevinci

İZMİR, (DHA) -  SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Bursaspor ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da sakatlığı yüzünden 6 haftadır sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Serginho tamamen iyileşti

20 Kasım 2018 16:45

İZMİR, (DHA) - 

SPOR Toto Süper Lig\'de pazar günü evinde Bursaspor ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor\'da sakatlığı yüzünden 6 haftadır sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Serginho tamamen iyileşti.
Milli arada takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcunun hazır hale gelmesi teknik direktör Cihat Arslan\'ı oldukça rahatlattı. Bursaspor karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını belirten deneyimli teknik adam, \"Önceki hafta deplasmanda 2-1 kazandığımız Antalyaspor maçı bize büyük moral verdi. Motivasyonumuz üst seviyede hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sakatlarımızdan da iyi haberler geldi. Caner, Seleznyov ve Serginho gibi önemli oyunculardan yararlanamamıştık. Bursaspor sınavında bu oyuncularımı sahada görmeyi çok istiyorum\" ifadelerini kullandı. 

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