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Spor

Akhisarspor'da Seleznov sıkıntısı

Adı Galatasaray'la anılan 33 yaşındaki forvetin devre arasında satılması gündeme geldi

18 Kasım 2018 20:21

Spor Toto Süper Lig'de milli maçların ardından evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek Akhisarspor'un gol yollarındaki en önemli ismi Yevhen Seleznov, son 5 maçta sessiz kaldı.

Bu sezon aldığı cezalar ve yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü istikrarı yakalamayan deneyimli forvet, son olarak 8. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ağları havalandırdı.

Akhisarspor'un 3-1 yenildiği maçta penaltıdan golü bulan Seleznov Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenen etkiyi gösteremedi.

Adı Galatasaray'la anılan 33 yaşındaki forvetin devre arasında satılması da gündeme geldi. 

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