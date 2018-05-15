Akhisarspor'da kutlama yok

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası\'nı kazandıktan sonra Spor Toto Süper Lig\'de kalma yarışında hayati öneme sahip Kayserispor deplasmanı nedeniyle ilçede zafer turu atmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu hafta içinde kupayla taraftara açık yapılması planlanan stat antrenmanını da iptal etti. Kudüs\'te yaşanan saldırılar sonrası meydana gelen katliamda Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak için ilan edilen 3 günlük ulusal yas nedeniyle kutlama yapmayacak yeşil-siyahlı ekip, Futbol Federasyonu onay verdiği takdirde Türkiye Kupası\'nı cuma günü saat 18.00\'de Akhisar Stadı\'nda Osmanlıspor\'la oynanacak sezonun son maçında taraftarla buluşturacak. Federasyon\'dan onay çıkarsa futbolcular kupayla maç öncesi statta tur atacak.