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Spor

Akhisarspor'da kart sınırında bulunan oyunculara uyarı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de son 6 maçından galibiyet çıkaramayan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçına odaklanırken, 4 oyuncunun kart sınırında bulunması teknik heyeti sıkıntıya soktu

05 Aralık 2017 15:47

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son 6 maçından galibiyet çıkaramayan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçına odaklanırken, 4 oyuncunun kart sınırında bulunması teknik heyeti sıkıntıya soktu.
Teknik direktör Okan Buruk\'un 3\'er sarı kartı olan stoperler Caner Osmanpaşa  ve Mustafa Yumlu ile orta sahada görev yapan Abdoul Sissoko ve Soner Aydoğdu\'yu uyardığı öğrenildi. Akhisarspor\'da Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Daneil Larsson\'un ise durumunun kritik olduğu ifade edildi. Maçın 40\'ıncı dakikasında yerini Barbosa\'ya bırakan Larsson\'un bir kez daha MR\'a gireceği ve futbolcunun son durumunun netlik kazanacağı bildirildi. Akhisarspor\'da sakatlıkları süren Ömer ve Serginho\'nun da tedavileri sürüyor. 

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