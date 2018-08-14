Akhisarspor'da gündem Wanderson

İZMİR, (DHA)

Beşiktaş\'a deplasmanda 2-1 yenilerek Spor Toto Süper Lig\'e ilk kez mağlup başlayan Akhisarspor, transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

Teknik direktör Safet Susiç\'in, \"İki takviye daha yapmak istiyoruz\" açıklamasının ardından harekete geçen kurmaylar Brezilyalı oyuncu Wanderson\'u listesine aldı. Geçen sezonun ikinci yarısında Alanyaspor forması giyen 32 yaşındaki golcüyle görüşmelere başlandığı iddia edildi.

Kanatlarda da oynayabilen Wanderson özellikle Rusya\'nın Krasnodar takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Krasnodar\'da 2012-2017 yılları arasında forma giyen Sambacı, Akhisarspor\'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi\'nde toplam 26 maça çıkıp, 8 gol attı. Uluslararası arenada tecrübeli olan Wanderson, Alanyaspor\'da ise 5 müsabakada oynadı. Wanderson İsveç\'te GAIS ve yine Rusya\'da Dinamo Moskova formalarını terletmişti.

