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Spor

Akhisarspor'da gol makinesi sustu

İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de milli maçların ardından evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek Akhisarspor'un gol yollarındaki en önemli ismi Yevhen Seleznyov, son 5 maçta sessiz kaldı

18 Kasım 2018 14:51

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de milli maçların ardından evinde Bursaspor\'la karşı karşıya gelecek Akhisarspor\'un gol yollarındaki en önemli ismi Yevhen Seleznyov, son 5 maçta sessiz kaldı.
Bu sezon aldığı cezalar ve yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü istikrarı yakalamayan deneyimli forvet, son olarak 8. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ağları havalandırdı. Akhisarspor\'un 3-1 yenildiği maçta penaltıdan golü bulan Seleznyov Süper Lig\'de ve UEFA Avrupa Ligi\'nde beklenen etkiyi gösteremedi. Adı Galatasaray\'la anılan 33 yaşındaki forvetin devre arasında satılması da gündeme geldi. 

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