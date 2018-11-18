Akhisarspor'da gol makinesi sustu

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de milli maçların ardından evinde Bursaspor\'la karşı karşıya gelecek Akhisarspor\'un gol yollarındaki en önemli ismi Yevhen Seleznyov, son 5 maçta sessiz kaldı.

Bu sezon aldığı cezalar ve yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü istikrarı yakalamayan deneyimli forvet, son olarak 8. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ağları havalandırdı. Akhisarspor\'un 3-1 yenildiği maçta penaltıdan golü bulan Seleznyov Süper Lig\'de ve UEFA Avrupa Ligi\'nde beklenen etkiyi gösteremedi. Adı Galatasaray\'la anılan 33 yaşındaki forvetin devre arasında satılması da gündeme geldi.