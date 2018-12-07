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Spor

Akhisarspor'da forvet sıkıntısı

İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da golcü sıkıntısı yaşanıyor

07 Aralık 2018 16:06

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor\'da golcü sıkıntısı yaşanıyor.
Ukraynalı forveti Yevhen Seleznyov\'u süresiz kadro dışı bırakan yeşil-siyahlı ekipte Elvis Manu\'nun da iyileşmediği bildirildi. UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda oynanan Krasnodar maçında sakatlanan Gana asıllı Hollandalı futbolcunun maça yetişmesinin çok zor olduğu ifade edildi. 
Bu sezon sakat ve cezalı futbolcuların yokluğu nedeniyle kadro kurmakta oldukça zorlanan teknik direktör Cihat Arslan\'ın ileri uca geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ağlarını sarsan Bokila\'yı koyacağı ifade edildi. Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada yine ağları sarsan Bokila\'nın yanı sıra Onur Ayık ve Larsson\'un da Arslan\'ın en önemli kozları olması bekleniyor.
Karagümrük\'ü kupada 4-1 yenerek avantajı eline geçiren Akhisarspor\'un teknik direktörü Arslan, Fenerbahçe maçına eksiklere rağmen moralli hazırlandıklarını söyledi. 

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