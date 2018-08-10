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Spor

Akhisarspor'da Fatih güven veriyor

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de sezonu pazar günü Beşiktaş deplasmanıyla açacak Akhisarspor'da cezalı Lukac'ın yerine yine kaleyi koruyacak Fatih Öztürk güven veriyor

10 Ağustos 2018 18:03

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de sezonu pazar günü Beşiktaş deplasmanıyla açacak Akhisarspor\'da cezalı Lukac\'ın yerine yine kaleyi koruyacak Fatih Öztürk güven veriyor. 
Yeşil-siyahlılarda geçen sezon Türkiye Kupası maratonunda kaleye geçen tecrübeli file bekçisi, 8 maçta 7 gole izin verip takımına tarihinde ilk kez kupayı kazandıran isimlerin başında yer aldı. 
Kupadaki iyi performansıyla ligde de eldivenleri Sırp file bekçisi Lukac\'tan devralan 31 yaşındaki kaleci, 6 maçta 5 gol yedi. Fatih, sezon öncesi lig şampiyonu Galatasaray\'la oynanan Süper Kupa maçında sarı-kırmızılılardan yıldız golcü Gomis\'in kullandığı son penaltıyı kurtararak Akhisapsor\'a kupayı getirdi. Akhisar\'la 3 ay içinde 2 tarihi kupa kaldıran file bekçisi, 2015-16 sezonunda Trabzonspor\'dan transfer edilmişti.

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