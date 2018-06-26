Akhisarspor'da Deniz sesleri

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de teknik direktörlük görevine Okan Buruk\'un yerine Saffet Susic\'i getirdikten sonra dış transferde ilk imzayı Kayserispor\'dan eski oyuncusu Güray Vural\'a attıran Akhisarspor, Antalyaspor\'dan Deniz Kadah\'ı da gündeme aldı.

Hücum hattının önemli isimleri Muğdat, Olcan, Soner\'le anlaşamayan, Serginho\'yu ikna edemeyip Henrique ve Hora\'dan da kulüp bulmalarını isteyen Akhisar, en alternatifsiz yeri haline gelen forvet bölgeler için takviye arayışına girdi.

Akhisar\'ın listesindeki 32 yaşındaki gurbetçi forvet Deniz, geçen sezon Süper Lig\'de 25 maçta 9 gol attı. Deniz Kadah, Almanya Bundesliga\'da Hannover 96, ülkemizde Çaykur Rizespor formaları da giydi. Akhisaspor\'un Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Boluspor\'da 2016-17 sezonunda 20, geçen sezon 16 gol atan 31 yaşındaki Hollandalı forvet Rydell Poepon\'la da ilgilendiği iddia edildi.

Öte yandan Akhisar, iç transferde Onur, Aykut, Barbosa ve Hasan Ali\'yle anlaşmıştı.

