Akhisarspor'da Cihat Arslan imzayı attı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de alınan kötü sonuçların ardından Safet Susic ile yollarını ayıran Akhisarspor, 2 yıl sonra yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Cihat Arslan\'la resmi sözleşme imzaladı.

Sabah saatlerinde Spor Toto 1\'inci Lig\'de görev yaptığı Adanaspor\'dan ayrılan Arslan, Akhisar\'da akşam başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetimle bir araya gelerek 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Akhisarspor\'da 2015-16 sezonu ve 2016-17\'nin ilk haftalarında görev yapan Arslan, yeşil-siyahlı takımın başında çıktığı 47 müsabakada maç başı 1.43 puan ortalaması ile başarılı bir grafik çizmişti. Arslan\'ın yardımcılıklarını ise Recep Umut, Ülgen Durak yapacak.

Akhisaspor\'un UEFA Avrupa Ligi\'ndeki Krasnodar ve Süper Lig\'deki Galatasaray maçlarında takımın başında yer alan analiz antrenörü Cem Kavçak da daha önceki dönemde olduğu gibi yine Arslan\'ın ekibinde yer alacak.

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