Akhisarspor'da Buruk ısrarı

AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de sözleşmesi biten teknik direktör Okan Buruk\'la henüz yeniden anlaşamayan Akhisarspor\'da Başkan Hüseyin Eryüksel, önceliklerinin yola birlikte devam etmek olduğunu söyledi.

Başka hiçbir teknik adamı gündeme almadıklarını belirten Eryüksel, \"Maddi imkanlarımıza göre hocamıza hak ettiğini vereceğiz. Kendisine teklifimizi de sunduk. Ligler bu sezon erken bittiği için piyasa yüksek. Biçim için önemli olan kulüp içindeki mali dengeleri korumak. Sistem kulübüyüz ve her sezon olduğu gibi sistemimizden taviz vermeyeceğiz. Hocamızla yeniden anlaşacağımızı düşünüyorum. Başka aday arayışımız yok. Bizimle daha önce çalışan bir teknik adamla prensip gereği yeniden çalışmayız\" dedi.