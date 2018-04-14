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Spor

Akhisarspor'da Avrupa hedefi şaştı

İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de evinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'a 3-0 yenilip son 5 maçında 4'üncü mağlubiyetini alan Teleset Mobilya Akhisarspor Avrupa hedefinden saptı, düşme potasına doğru yaklaştı

14 Nisan 2018 14:50

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de evinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş\'a 3-0 yenilip son 5 maçında 4\'üncü mağlubiyetini alan Teleset Mobilya Akhisarspor Avrupa hedefinden saptı, düşme potasına doğru yaklaştı. Galibiyet hasretini 5 karşılaşmaya çıkaran yeşil-siyahlıların ateş hattındaki Konyaspor ile arasında maç fazlasıyla 6 puan kalırken, teknik direktör Okan Burak dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Ligde her sonucun alınabileceğini belirten Buruk, \"Beşiktaş karşılaşması artık geride kaldı. Önce Galatasaray ile Türkiye Kupası maçımız var. Ardından evimizde Göztepe ile oynayacağız. Bir karşılaşma daha kazanıp rahatlamak istiyoruz. Elbette çok dikkatli olmalıyız. Yaşadığımız bu kötü seride 1 maçımızı kazansaydık, şu an çok rahat olabilirdik. Karamsar değiliz, mutlaka toparlanacağız\" diye konuştu. 
\"ERKEN GOL TÜM MOTİVASYONUMUZU BOZDU\"
Beşiktaş maçını da değerlendiren Buruk, \"Maalesef henüz 2\'nci dakikada topu ağlarımızda gördük, erken gol tüm motivasyonumuzu bozdu. Eğer karşılaşma bir süre 0-0 devam etseydi, Beşiktaş bize pozisyonlar verecekti. Kısa bir süre sonra ikinci golü de yedik. Maça adeta 2-0 yenik başladık. İlk yarının sonunda gol bulabilirdik. Ancak ikinci yarının başında rakibimiz 3-0\'ı yakalayınca oyun tamamen koptu\" dedi.
Kendi sahalarında son 3 maçı mağlup tamamladıklarını sözlerine ekleyen Buruk, \"Seyircimizden özür diliyoruz. Kendi sahamızda hayallerimiz daha farklıydı ama son 3 maçtır kötüydük. Olcan ve Soner\'in sakatlıkları var. Çok iyi oyucularımız dışarıda. Bizim gibi takımlar için 2 oyuncu çok önemli oluyor. Böyle takımlara karşı geriye düştüğümüzde toparlamak zordur\" ifadelerini kullandı.

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