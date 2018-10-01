Akhisarspor'da Arslan'dan uyarı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Galatasaray galibiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor\'a deplasmanda 2-1 yenilerek düşme hattında kalan Akhisarspor\'da teknik direktör Cihat Arslan\'dan futbolcularına uyarı geldi.

Kazandığı Türkiye Kupası ve Süper Kupa\'nın ardından ligdeki 7\'nci sezonunda en kötü performansını sergileyerek ilk kez 7 haftada 5 puanda kalan yeşil-siyahlılarda Cihat Arslan, \"Süper Lig\'in gerçeklerini sahaya yansıtmazsak sıkıntı yaşarız\" dedi.

Kazanılan kupaların büyük başarı olduğunu ancak ligdeki rekabetin zorluğunun farkında olmaları gerektiğini belirten Arslan, \"Ligde haddimizi bilerek oynamalıyız\" şeklinde konuştu.

Perşembe günü tarihinin ilk Avrupa deplasmanında UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda Standard Liege\'e konuk olacak yeşil-siyahlılarda Cihat Arslan, \"İlk önceliğimiz ligde bir an önce düze çıkmak ama Avrupa\'da da Ay-Yıldızlı bayrağımızı temsil ediyoruz. Belçika\'da kazanmak istiyoruz. Çift kulvarda mücadele edebilmek için Avrupa\'da kadroda bazı rotasyonlar yapıp takım içindeki rekabeti de artırmalıyız. Bireysel anlamda iyi oyunculara sahibiz ama takım olmalıyız, takım halinde oynamalıyız\" açıklamasında bulundu. Yarın akşam Belçika\'ya gidecek Akhisarspor\'da sakatlığı süren Serginho forma giymeyecek. Yeşil-siyahlılar, gruptaki ilk maçta Krasnodar\'a evinde 1-0 mağlup olmuştu.