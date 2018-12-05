Akhisarspor'a güven veren istatistik

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Akhisarspor sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek. Yeşil-Siyahlı ekip dev rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kazandı.

Geçen yıl Fenerbahçe\'yi ligde ev sahibi olduğu mücadelede 1-0, İstanbul\'daki rövanşta ise 3-2 yenen Akhisar, sezonu zirvedeki Galatasaray\'ın 3 puan gerisinde 2\'nci sırada bitiren rakibini şampiyonluktan etti. Akigo, 10 Mayıs\'ta Diyarbakır\'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Fenerbahçe\'yi 3-2\'yle geçerek tarihinde ilk kez kupayı havaya kaldırmayı başardı.

Akhisarspor ve Fenerbahçe arasında geride kalan 6 sezonda yeşil-siyahlıların ev sahibi olduğu maçlarda taraflar 3\'er galibiyet elde etti. İki takım arasında oynanan toplam 13 karşılaşmanın 6\'sını Akhisarspor, 6\'sını Fenerbahçe kazanırken 1 maç da berabere sonuçlandı. Kadrosunda Mustafa Yumlu, Dany, Manu, Bilal Kısa gibi önemli eksikleri bulunan 13 puanla 16. sırada Akhisar, bu sezon gösterdiği performansla taraftarını kahreden 14 puanla 15. durumdaki Fenerbahçe\'yi yendiği takdirde ateş hattından sıyrılıp rakibini devrenin bitimine 2 hafta kala düşme potasına atacak.

KUPADA İSTANBUL DEPLASMANI

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur ilk maçında yarın İstanbul\'da Fatih Karagümrük\'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı\'nda saat 15.00\'te başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Yoğun bir maç programından geçen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Cihat Arslan\'ın kupada kadroda değişiklik yapması bekleniyor. Akhisarspor\'da Yeni Malatyaspor deplasmanında bu sezon ilk kez şans bularak beraberlik golünü atan Bokila, kupada ilk 11\'de forma giyecek. Üst üste dış sahada oynayan Akhisarspor, geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi\'nde Krasnodar, pazartesi günü ise Süper Lig\'de Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkmıştı.