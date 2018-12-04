Akhisarspor'a altın değerinde puan

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de yenik duruma düştüğü Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-1\'lik beraberliği 80\'inci dakikada Bokila\'nın golüyle kurtaran Akhisarspor, düşme hattından kurtulma yarışında altın değerinde 1 puan kazandı.

Sezonun ilk 5 deplasman maçını kaybettikten sonra 11 Kasım\'da Antalyaspor\'u mağlup etmeyi başaran yeşil-siyahlılar, ilk dış saha beraberliğini alarak gurbetteki son 2 sınavı 4 puanla geçti. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci turunda İstanbul\'da Fatih Karagümrük karşısına çıkacak Akhisarspor, ardından dün alınan sonuçlardan sonra milyonların gözünün çevrildiği maçta Fenerbahçe\'yi ağırlayacak.

Sezon başından bu yana düşme hattından kurtulmaya çalışan yeşil-siyahlılar, dünkü skorların ardından 13 puanla 16\'ncı sırada kaldı. Bu sezonki performansıyla taraftarını şaşırtan yeşil-siyahlıların dev rakibi Fenerbahçe de iç sahadaki 2-2\'lik Kasımpaşa beraberliği sonrası Akhisarspor\'un 1 puan ve tek basamak üzerinde 15\'inci sırada yer alıyor. Akhisarspor, pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmada Fenerbahçe\'yi yenerse düşme hattından çıkıp rakibini ateşe atacak. Değerli bir puan aldıklarını söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, \"Önemli eksikliklerimiz olunca diğer oyuncularımız fedakarca mücadele ediyor\" dedi.

ELDE KALDI KURTARICI OLDU

Akhisarspor\'da Yeni Malatyaspor maçında bu sezon ilk kez forma giyerek attığı golle takımına altın değerinde 1 puan kazandıran Jeremy Bokila, sezon başında kapı önüne konmuşken takımın kurtarıcısı oldu. Yeşil-siyahlılara 2016-17 sezonunun devre arasında transfer edilen Demokratik Kongo asıllı Hollandalı futbolcu yalnız 4 maçta forma giyerek skor üretemedi.

Geçen sezon Romanya\'da Cluj ve Dinamo Bükreş\'e kiralık verilen 30 yaşındaki Bokila\'dan yaz transfer döneminde kulüp bulması istendi. Altyapıyla çalışan golcü kulüp bulamayınca lisansı son anda çıkartılıp ligde A takım kadrosuna dahil edildi. İleri uçta görev yapan Seleznyov\'un kadro dışı, Manu\'nun sakat olduğu Akhisar\'da teknik direktör Cihat Arslan tarafından maç kadrosuna alınıp son 22 dakikada ilk kez şans verilen Bokila, 80\'inci dakikada ağları havalandırdı.

BİLETLER SATIŞTA

Türkiye\'de tüm futbolseverlerin gözünü çevirdiği düşme hattını yakından ilgilendiren Akhisarspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belirlendi. Spor Toto Akhisar Stadı\'nda 9 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün E-F-G-H bloklar 70, C-D-I-J bloklar 60, A-B-K-L bloklar 50, maraton 40, kale arkaları 30, misafir tribün ise 50 TL\'den satışa çıktı.