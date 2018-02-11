Akhisarspor ve Bursaspor taraftarı birbirine girdi

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
SÜPER Lig’in 21. haftasında oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor - Bursaspor maçının ardından olaylar çıktı.
Akhisarspor’un 1-0 kazandığı müsabaka sonrası Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi’ne geldiği sırada Akhisarsporlu futbolseverlerle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Bursasporlular otobüsten aşağı indi ve kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı.
Ardından Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin müdahalesi ile tartışmalar son bulurken, Bursaspor taraftarı polis kontrolü eşliğinde ilçe merkezinden çıkartıldı.