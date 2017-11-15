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Spor

Akhisarspor, transfer için acele etmiyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - SÜPER Lig'de cuma günü Beşiktaş'a konuk olmaya hazırlanan Teleset Mobilya Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, ara transferde takviye yapmayı şimdilik düşünmediklerini söyledi

15 Kasım 2017 15:10

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - SÜPER Lig\'de cuma günü Beşiktaş\'a konuk olmaya hazırlanan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da Başkan Hüseyin Eryüksel, ara transferde takviye yapmayı şimdilik düşünmediklerini söyledi. Eryüksel, \"Devre arasında transfer düşünmüyoruz. Ekibimizden çok memnunuz ama daha ilk devrenin bitimine 6 hafta var. Değişen koşullar bizi farklı isteklere de itebilir\" dedi. Ligde son 3 maçta galip gelememesine rağmen 11 haftada 17 puan toplamayı başaran yeşil-siyahlılarda Eryüksel, \"Bu sezon ayakta kalmanın bile çok büyük bir başarı olarak görüldüğü Süper Lig\'e iyi bir başlangıç yaptık. Puan tablosunda hedeflediğimiz bir yerdeyiz. Hedefimiz kalan maçlarda da bu başarıyı sürdürmek. Her maça olduğu gibi cuma günü Beşiktaş deplasmanına da kazanmak için çıkacağız. Devreyi en az puan kaybıyla bitirmek istiyoruz\" diye konuştu.

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