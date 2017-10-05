Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Zorlu bir periyoda giriyoruz

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de 4 günlük iznin ardından antrenmanlara yeniden başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, zorlu bir periyoda girdiklerini söyledi.

Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde soruları yanıtlayan Buruk, ilk 7 maçta toplanan 13 puan ve ligdeki sıralamadan memnun olduğunu belirterek, \"Hem bizim hem de diğer takımların tam hazır olmadığı dönemden geçtik. Bu periyotta sezon başında çizdiğimiz puan hedefine ulaştık. Hedeflediğimiz gibi üst sıralara tutunup alt gruba yaklaşmadık. Artık daha zorlu bir maç trafiğine giriyoruz. Fenerbahçe karşılaşmasını kazanmak zorlu periyoda moralli başlamamızı sağladı. Trabzonspor deplasmanıyla başlayıp 10 maçın 6\'sını dış sahada oynayacağız\" dedi.

Deplasmanda yapılan 3 maçta sadece 1 puan çıkardıklarını ancak bu puanın daha da üstünde olacak bir oyun sergilediklerini ifade eden Buruk, \"Deplasman tablomuza baktığımızda aslında 1 puanımız var ama belki 9 puanla da bitirebilirdik. Dış sahada skor üretmekte sıkıntı yaşadık. Oyun ve savunma anlamındaki eksiklerimizi son Fenerbahçe galibiyetiyle aştığımızı düşünüyorum. Rakibe pozisyon vermeden maçı bitirdik. Şimdi bunu geliştirmek istiyoruz\" diye konuştu.

İlk antrenmana izinli olan Serginho, hafif ağrıları bulunan Olcan Adın ve Ümit Milli Takım\'daki Alperen\'in katılmadığı Akhisar, lige verilen milli maç arasında pazar günü Balıkesir\'de Balıkesirspor Baltok\'la hazırlık karşılaşması oynayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Akhisarspor antrenmanından görüntü

- Teknik Direktör Okan Buruk\'un açıklamaları

HABER-KAMERA: Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)