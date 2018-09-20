Akhisarspor tarihi gecede direklere takıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele eden Akhisarspor, J Grubu'ndaki ilk maçında evinde Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak ilk kez Avrupa arenasında boy gösterme hakkı elde eden Akhisarspor maça etkili başladı. 21. dakikada Seleznov'un ceza sahasının içinden vuruşu direkten geri döndü. Bu pozisyondan 5 dakika sonra Krasnodar ilk kez etkili geldiği atakta Claesson ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Akhisarspor oyundaki üstünlüğü eline aldı. Akhisar 57. dakikada Güray Vural ile beraberlik golüne çok yaklaştı ancak Güray'ın vuruşunda Krasnodar kalecisi topu son anda kornere çeldi. 63. dakikada sahnede bu kez Vrsajevic vardı ancak onun vuruşuda üst direkten oyun alanına geri döndü.

Akhisarspor gol için fırsatlar yakalasada skoru değiştirecek golü bulamadı ve Avrupa arenasında çıktığı ilk maçta evinde Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu.