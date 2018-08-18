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Spor

Akhisarspor siftah peşinde

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-1 yenilerek ilk kez sezona puansız başlayan Akhisarspor yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

18 Ağustos 2018 14:45

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de geçen hafta Vodafone Park\'ta Beşiktaş\'a 2-1 yenilerek ilk kez sezona puansız başlayan Akhisarspor yarın Çaykur Rizespor\'u ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı\'nda Serkan Çınar\'ın yöneteciği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.15\'te çalacak. Ev sahibi Akhisarspor\'da sakatlıkları süren stoper Dany ile orta saha Hasan Ali forma giyemeyecek. Cezası sona eren kaleci Lukac ise teknik direktör Saffet Susic\'in görev vermesi durumunda oynayacak.
Karşılaşmanın biletleri kapalı tribün 1\'inci Kategori 150, 2\'nci Kategori 70, Maraton 60, Kapalı 3\'üncü kategori ile Misafir Tribün 40 ve Kale Arkası 30 TL olarak satışa sunuldu. Rakipleri Rizespor\'un da geçen haftayı mağlup bitirdiğini hatırlatan Saffet Susic, \"Evimizde mutlak kazanmak istiyoruz. Aynı şekilde rakibimiz de kesinlikle galibiyet için sahaya çıkacak. Kolay olmayacağını biliyoruz ancak 3 puan alacağımıza inanıyoruz. Oyuncularıma güvenim tam\" diye konuştu.

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