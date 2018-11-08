Akhisarspor-Sevilla maçından notlar

Ergin KARATAŞ / AKHİSAR, (DHA)

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi\'nde güçlü rakibinin karşısına önemli eksiklerle çıktı.

Mustafa Yumlu, Dany, Regattin ve Serginho\'dan sonra son olarak Seleznyov\'un da sakatlanıp kadrodan çıkartıldığı yeşil-siyahlı ekip 18\'i tamamlayamadı. Akhisaspor, rakibi karşısına 5 yedek oyuncu, toplam 16 kişi çıkabildi. Kalede İspanya\'da 25 Ekim\'de oynanan 6-0\'lık ilk maçta olduğu gibi Lukac oynadı.

Ege temsilcisinde Mustafa ve Dany\'nin sakatlıklarıyla elde stoper olarak yalnız Caner\'in kalması üzerine teknik direktör Cihat Arslan, sağ bek Lopes\'i defansın göbeğine çekti. Vrsajevivc sağ bek oynarken Lopes, Caner\'in yanında stoper olarak görev yaptı. 4-3-3 düzeniyle dizilen Akhisar, sahaya 3 ön liberoyla çıktı.

İlk kez katıldığı Avrupa arenasında tarihinin ikinci iç saha maçında müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan Sevilla\'yı konuk eden Akhisarspor\'da taraftarlar takımlarını tezahüratlarla motive etmeye çalıştı. Yeşil-siyahlılar, çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Mustafa Yumlu için de tezahürat yaparak, \"Akhisar\'ın çocuğu Mustafa Yumlu\" diye bağırdı.

