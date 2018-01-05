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Spor

Akhisarspor Seleznyov'u aldı

SÜPER Lig'de ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye çalışan Teleset Mobilya Akhisarspor, Karabükspor'la yollarını ayıran Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2

05 Ocak 2018 17:47

SÜPER Lig\'de ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye çalışan Teleset Mobilya Akhisarspor, Karabükspor\'la yollarını ayıran Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov\'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulübe imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, \"Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Hocamızın ne istediğini biliyorum, daha önce çok iyi bir oyuncuydu kendisi. Başkanın da çok iyi biri olduğunu herkesten duydum. Kendisi bana bu transferde çok yardımcı oldu. Her zaman gülümsüyor, çok sıcakkanlı\" diye konuştu.
Ligi de değerlendiren Ukraynalı forvet, \"Türkiye\'de iyi bir seyirci topluluğu ve futbola büyük bir ilgi var. Her maç benim için ayrı bir adrenalin ve atmosfer oluyor\" dedi. Futbola Shaktar Donetsk altyapısında başlayan Seleznyov ardından Arsenal Kiev, Shaktar Donetsk ve Dnipro\'da da oynadı. Karabük ekibinde 33 maçta 8 gol atan golcü oyuncu Akhisar\'da 21 numaralı formayı giyecek. Kariyerinde toplam 343 maça çıkan Seleznyov, 147 kez ağları havalandırırken 34 asist yaptı. Milli takımda ise 54 müsabakada 11 gol kaydetti. Seleznyov\'un adı Göztepe\'yle de anılıyordu.
HORA VE EMNES YOLCU
AKHİSARSPOR Başkanı Hüseyin Eryüksel, imza töreninde basın mensuplarına transferin devam edeceğini açıkladı. Eryüksel, \"Oyuncularımız Hora ile Emnes\'e kulüp bulmalarını söyledik. Kampa katılmayacaklar. Onların yerine Seleznyov ile başladık, inşallah başarılı olacak. Kendini ispat etmiş bir oyuncu. Kariyerinde 7 tane kupa kaldırmış. Akhisar\'a, takımımıza ve kulübümüze hayırlı olsun. Transfer devam edecek. Bir ya da iki oyuncu daha alacağız. Savunma ve orta sahaya takviye yapacağız, olursa bir de kanat oyuncusu alacağız\" dedi.
İmza törenine yönetim kurulu üyeleri Süleyman İşçi ve Zekeriya Güneş de katıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İmza töreninden görüntüler
- Futbolcu ve başkan konuşması

HABER-KAMERA: Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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