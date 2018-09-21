Akhisarspor: Pozisyonlarımız, direkten dönen toplarımız var; şanssızlığımız sezon başından bu yana devam ediyor

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, "Pozisyonlarımız, direkten dönen toplarımız var. Şanssızlığımız sezon başından bu yana devam ediyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor'un teknik sorumlusu Cem Kavçak, direkten dönen topları olduğunu, sezon başından bu yana şanssızlık yaşadıklarını söyledi.

Akhisarspor ilk Avrupa maçında mağlup

Kavçak, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde biraz ürkek bir mücadele sergilediklerini, ardından oyunu dengelediklerini ama buna rağmen kalelerinde 1 gol gördüklerini belirtti.

Karşılaşmada kazanmak için her şeyi yaptıklarını aktaran Cem Kavçak, "Pozisyonlarımız, direkten dönen toplarımız var. Şanssızlığımız sezon başından bu yana devam ediyor, iki topumuz direkten döndü. Kazanıp takımın öz güvenini artırmak istiyorduk ama saha içindeki istek ve oyuncuların ekstra motive olmaları bizi mutlu etti. Hafta sonu Galatasaray ile maçımız var. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız" ifadesini kullandı.

Kavçak, maçın hakeminin takdir haklarını Krasnodar'dan yana kullandığını ancak bariz bir hatasının olmadığını kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapacakları Galatasaray maçında da büyük ihtimalle takımın başında olacağını ifade eden Cem Kavçak, daha sonra yönetimle tekrar görüşeceğini aktardı.

Cem Kavçak, Akhisarspor'da futbolcu olarak da mücadele ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Ben Akhisarlıyım, içlerinden geldim. Ben de çok duygulandım, taraftarların beni çağırması çok onur vericiydi. Onları galibiyetle evlerine göndermek isterdik ama nasip böyleymiş. Tüm 'Akigolar'a ve tribüne gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. İnşallah Galatasaray maçında dolu tribünlere oynarız" şeklinde konuştu.

"UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladık, mutluyuz"

Krasnodar'ın teknik sorumlusu Oleg Fomenko, "UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladık, mutluyuz" dedi.

Fomenko, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok zorlu geçen karşılaşmayı galip tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. İlk yarı çok pozisyon bulduklarını ancak 1 tanesini gole çevirdiklerini belirten Fomenko, "İkinci yarıda rakibimiz bastırdı bu bizi biraz zorladı. UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladık, mutluyuz. Bu çok önemli. Önümüzdeki maçlar için iyi bir motivasyon olacak bize. Buraya gelen her takım zorlanacaktır. Rakibimizin taraftarının verdiği destek de çok başarılıydı, herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Fomenko, ilk golü attıkları müsabakada daha sonra baskı yediklerini anlatarak, "Bu biraz psikolojiktir. Mağlup durumda olan takım kaybedeceği bir şey olmadığı için saldırır. Yapmamamız gereken ufak tefek hatalar yaptık. Deplasmanda oynamamız bizi etkiledi" ifadelerini kullandı.

Akhisarspor'un genel olarak çok iyi organize bir oyun sergilediğini kaydeden Fomenko, "Özellikle ikinci yarının sonlarına doğru zorlandık, gol de yiyebilirdik" değerlendirmesinde bulundu.