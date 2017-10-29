Akhisarspor, maçın uzatma dakikalarında mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son 3 haftada 7 puan toplayıp üçüncü sıraya kadar tırmanan Teleset Mobilya Akhisarspor, Medipol Başakşehir\'e son anda yenilmenin üzüntüsünü yaşıyor. Zorlu deplasmanda 90+2\'de Da Costa\'nın golüyle puan alamayan yeşil-siyahlıların Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi. Erken yedikleri golün oyun planlarını bozduğuna dikkat çeken Buruk, \"0-0\'ın bize her zaman avantaj olacağını düşünüyorduk. Rakibe ön alanda baskı yaparak pozisyon bulacağımızı düşündük ama çok erken gol yedik. Ardından daha fazla risk aldık\" diye konuştu.

İkinci yarı oyuna hakim olan tarafın kendileri olduğunu ifade eden Okan Buruk, \"İkinci devrede gol pozisyonlarına girdik, rakibimize fazla pozisyon vermedik. Golü de bulduk, golden sonra da pozisyonlar geldi. Rakibimizin hamleleri oldu. Hücum anlamında yapılan hamlelerle baskı kurmaya çalıştılar ama son dakika şanssız bir gol yedik\" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, maçın hakemi Fırat Aydınus\'u da eleştirip, \"Hakemin yanlış faul kararlarının da bize baskısı oldu\" dedi. Akhisar, gelecek hafta evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.