Akhisarspor korku tünelinde

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Son yıllarda yaptığı çıkışla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını alan Akhisarspor, çifte kupayla başladığı sezonda düşme hattından bir türlü kurtulamıyor.

Manisa\'dan çıkıp 2008 yılına kadar tarihi boyunca 3\'üncü Lig\'de yer alan bir ilçe takımı olarak 7 sezondur Süper Lig\'de tutunan yeşil-siyahlılar, geçen sezon yarı finalde Galatasaray\'ı, finalde ise Fenerbahçe\'yi geçerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası\'nı kazandı. Kupa başarısıyla bu yıl ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'ne katılmayı hak eden Akhisar, yeni sezona da son lig şampiyonu Galatasaray\'ı finalde yenerek Süper Kupa\'yla başladı. Yeşil-siyahlı ekip için büyük umutlar ve heyecanla başladığı sezonda işler hiç iyi gitmedi.

Oynadığı 9 maçta yalnız evinde yine Galatasaray\'ı yenebilen Akhisarspor, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle en dibe demir attı. İlk 5 maçta düşme hattında kaldıktan sonra sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Safet Susic\'le yollarını ayıran Akhisar\'da Cihat Arslan\'ın 2 yıl aranın ardından takımı devralması da kötü gidişe engel olamadı. Arslan yönetiminde son 3 maçını kaybeden yeşil-siyahlılar, dün Kasımpaşa deplasmanında 5-0\'la dağıldı. Maçın 2\'nci yarısında 12 dakika içinde kalesinde 4 gol görerek havlu atan Akhisarspor\'da Cihat Arslan, \"Golü yedikten sonra reaksiyonumuz olmadı. İlk golden sonra tamamen maçın defterini kapattık. Hataları acı çeke çeke düzeltmek lazım. Çalışmalı ve birbirimize sarılmalıyız\" dedi.

AVRUPA\'DA ZORLU RAKİP

Spor Toto Süper Lig\'de düşme hattında son sırada kalarak büyük moral çöküntüsü yaşayan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda hafta içinde en zorlu deplasmana çıkacak. Akhisar, 25 Ekim Perşembe günü müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan Sevilla\'ya konuk olacak. Grupta daha önce ilk iç saha maçında Standard Liege\'i 5-1 yenen Sevilla, İspanya Ligi\'nde bu haftaya kadar lider durumda bulunuyordu. Sevilla, dün Barcelona\'ya deplasmanda 4-2 yenilerek koltuğunu takipçisine kaptırdı.