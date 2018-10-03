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Spor

Akhisarspor ilk Avrupa deplasmanında

AKHİSAR, (DHA) UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ikinci maçta Akhisarspor, yarın Belçika ekibi Standard Liege'e konuk olacak

03 Ekim 2018 15:38

AKHİSAR, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'ndaki ikinci maçta Akhisarspor, yarın Belçika ekibi Standard Liege\'e konuk olacak. 
Belçika\'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı\'nda saat 22.00\'de başlayacak karşılaşmada Avusturya\'dan hakem Manuel Schuettengruber düdük çalacak. Serginho ve Eray\'ın sakat olduğu yeşil-siyahlı ekipte UEFA kadrosunda yer almayan Larsson ve Bokila da forma giymeyecek. Gruptaki ilk maçında Krasnodar\'a 1-0 yenilen Akhisarspor, tarihinin ilk Avrupa deplasmanında ilk golünü atarak ilk puanlarını hanesine yazdırmaya çalışacak.
Akhisarspor\'da geçen hafta 2 yıl aradan sonra göreve dönen teknik direktör Cihat Arslan da kariyerinin ilk Avrupa sınavına çıkacak. Standard Liege, ilk grup maçında grubun favori ekibi Sevilla\'ya İspanya\'da 5-1 mağlup oldu. Standard Liege\'in kadrosunda geçen yıl Göztepe\'de kiralık olarak forma giyen Milos Kosanovic\'in yanı sıra Türkiye\'de Trabzonspor ve Galatasaray\'da oynayan Luis Pedro Cavanda yer alıyor. 
Grubun diğer maçında Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla\'yı konuk edecek. Teknik direktör Cihat Arslan, Belçika\'da ilkleri başarmak istediklerini söyledi.

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