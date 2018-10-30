Akhisarspor için 3 puandan çok fazlası

AKHİSAR, (DHA) -

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'nda üst üste 5 yenilgi alarak iki kulvarda da dibe demir atan Akhisarspor, Ege derbisinde Göztepe\'yi 1-0 yenmeyi başardı ve 3 puandan çok daha fazlasını kazandı.

Göztepe derbisine kadar son maçlarda art arda ligde Kasımpaşa\'ya 12 dakika içinde yediği 4 golle 5-0, Avrupa\'da da Sevilla\'ya 6-0 yenilen yeşil siyahlılar, galibiyetle hem erken pes etmeyeceğini kanıtladı hem de büyük özgüven tazeledi. Kadrosunda Serginho, Bilal, Eray, Vrsajevic gibi önemli eksikleri olmasına ve Sevilla deplasmanı sonrası Akhisar\'a yorgun dönmesine rağmen Josue\'nin 3\'üncü dakikada attığı golle galip gelen Akhisar, en alt basamaktan da kurtuldu.

Ligde 10 haftada 2\'nci kez kazanan son sıradaki yeşil-siyahlılar, 8 puana ulaşıp kurtuluş barajıyla arasındaki farkı 1 puana indirdi. Ligde bu hafta cumartesi günü 7 puanla son sıraya gerileyen Erzurumspor\'u ağırlayacak Akhisarspor, kritik maçı da kazanıp ilk kez seri yakalamayı hedefliyor. Bu sezon deplasmanda 5 maçta hiç puan alamayan yeşil siyahlı ekip, devre arasına kadar kalan 7 maçın 4\'ünü evinde oynayacak.

Takımının moral ve özgüvene ihtiyacı olduğunu söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, \"Göztepe galibiyeti bizim için çok önemliydi. Şimdi bu 3 puanın üzerine koyup kazanmaya devam etmek istiyoruz. Ligde yarış çok zorlu. Ayakları yere sağlam basan, mütevazı kimliğimize geri dönmemiz gerekiyor\" dedi.