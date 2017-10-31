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Spor

Akhisarspor iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından bu hafta Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeye kararlı

31 Ekim 2017 17:19

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından bu hafta Aytemiz Alanyaspor\'u ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeye kararlı.
Bu sezon evinde 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Okan Buruk, \"İlk yarının sonuna kadar toplayacağımız puanlar ikinci yarı hedefimizi ortaya çıkaracak\" dedi. Yılmaz Atabarut Tesisleri bakımda olduğu için Alanyaspor maçı hazırlıklarına Şehir Stadı\'nda başlayan Akhisarspor\'da Buruk, \"Başakşehir deplasmanında kazanabileceğimiz fırsatları yakaladık ama son anda 1 puandan da olduk. Futbolumuzun karşılığını alamadık. Bu maçta kazanamasak da hem iyi bir takım hem de cesur, sahada her şeyi yapan bir oyuncu grubumuz olduğunu tekrar gördük\" dedi.
Bu sezon iç sahada en başarılı takımlardan biri olduklarını belirten Buruk, pazar günü ağırlayacakları Alanyaspor\'un ligin en iyi ekiplerinden olduğunu belirterek, \"Özellikle hücum hattında çok kaliteli isimlere sahip, golcü bir takımla oynayacağız. İç saha avantajını kullanmak istiyoruz. Kendi sahamızda tekrar kazanıp 20 puana ulaşmayı hedefliyoruz. Kendi sahamızdaki iyi oyunumuzu sergileyip son 2 haftada kaybettiğimiz 5 puanı telafi edeceğiz\" diye konuştu. Ligde zorlu bir periyotta olduklarını söyleyen Okan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:
\"İlk yarı sonuna kadar bir puan hedefi koymadık. Lige maç maç bakıyoruz. Deplasman maçlarının yoğunlukta olduğu periyottan geçiyoruz. Yola kazanarak devam etmek istiyoruz. İlk yarıda alacağımız puanlar ikinci yarı hedefimizi ortaya çıkaracak.\"

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan görüntü
- Okan Buruk\'un açıklamaları

 

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