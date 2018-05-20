Akhisarspor gücünü gösterecek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de kümede kalmayı başaran, Ziraat Türkiye Kupası\'nı da müzesine götürüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'ne katılmaya hak kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor\'un teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezona dair önemli açıklamalarda bulundu. Öncellikle sözleşmesinin ay sonunda biteceğini açıklayan Buruk, \"Yönetimle bir araya geleceğiz. İki taraf da yola devam etmeyi düşünüyor. Ardından iç transferde mukavelesi bitecek oyuncularımızın durumunu netleştireceğiz. Çok önemli bir sezona gireceğiz. Üç kulvarda birden yarışacak bir takım kuracağız. Sezon planlamasını yapmaya başladık. Çok sert bir Avrupa Ligi, çok çekişmeli geçen bir Süper Lig yarışı olacak. Zorluk seviyesi yüksek bir yıl yaşayacağız. O nedenle çok hazır bir şekilde sezona giriş yapmalıyız\" dedi.

Süper Lig\'de Avrupa\'yı aynı anda götürmenin kolay olmayacağına değinen Buruk, \"Geçmişten gelen örnekler var. Konyaspor\'un bu sezon yaşadığı zorlukları biliyoruz. UEFA\'da grup maçları ve lig maratonu yıpratıcı olabilir. Transfer politikamızı ona göre belirleyeceğiz. Bütçemiz belli. Elbette Avrupa kupalarına katılacağımız için bir para gelecek, bunu da transferde kullanmak istiyoruz. Ancak kendi gelirlerimizi aşmadan hareket edeceğiz. Geniş bir kadro kurmak istiyoruz. İki ilk on bire sahip olmak isterim. Takımızı güçlendireceğiz ve yine taraftarımızı mutlu etmek için çok çaba göstereceğiz\" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi\'nde çok önemli rakiplerin ilçeye geleceğini anlatan deneyimli teknik adam, \"Seri başı olan dünyaca ünlü takımlar var. Böyle büyük takımların stadımıza gelecek olması mutluluk verici. Ben şahsen eski takımım Inter\'i isterim. Eğer UEFA\'ya kalırsa, Inter\'le karşılaşmayı tercih ederim\" yorumunu yaptı.

GALATASARAY\'A TEBRİK

Yıllarca Galatasaray formasını başarıyla taşıyan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, 2017-2018 sezonun şampiyonu olan eski takımını kutladı. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray\'da 7 şampiyonluk yaşadığını belirten Buruk, \"Galatasaray\'ı kutluyorum. Fatih hoca, ekibi ve futbolcular önemli bir başarı elde etti. Son haftaya kadar yarışın içinde olan Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir\'i de tebrik etmem gerek. Şampiyonluğu son ana kadar kovalamak da başarıdır. Güzel bir lig geçirdik. Yeni sezonda Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Erzurumspor gibi önemli şehirlerin takımları aramıza katılacak. Kesinlikle bu takımlar ligimize kalite getirecek. Göztepe de sezonun flaş takımlarından biri oldu, aynı şekilde Sivasspor\'u da başarılı buldum\" ifadelerini kullandı.